Inter-Cagliari 2-2, il Milan pareggio: primo match-point scudetto. Sospesa Udinese-Roma

L’Inter ha pareggiato per 2-1 contro il Cagliari nel match valido per la 32ma giornata della Serie A. I neroazzurri sono passati in vantaggio al 12′ con Thuram su invito di Sanchez, Shomorudov ha impattato al 65′, Calhanoglu ha riportato avanti i padroni di casa trasformando il rigore al 74′, ma Viola su assist di Lapadula ha messo a segno il gol del definitivo pareggio.

L’Inter resta al comando con 14 punti di vantaggio sul Milan e potrà conquistare lo scudetto già lunedì 22 aprile battendo i rossoneri nel derby. Gli uomini di coach Stefano Pioli hanno pareggiato per 3-3 contro il Sassuolo: emiliani avanti per 2-0 dopo dieci minuti con i gol di Pinamonti e Lauriente, Leao ha accorciato le distanze al 20′, ma Lauriente ha marcato il 3-1 al 53′ prima delle reti di Jovic al 59′ e all’84mo minuto.

La sfida tra Udinese e Roma è stata sospesa al 72′ per il malore di Ndicka: 1-1 con i gol di Pereyra e Lukaku, si dovrà ripartire da qui verosimilmente tra una decina di giorni. Le reti di Politano e Osimhen non bastano al Napoli, che pareggia per 2-2 contro il Frosinone.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Napoli-Frosinone 2-2

Sassuolo-Milan 3-3

Udinese-Roma 1-1 (sospesa al 72′)

Inter-Cagliari 2-2

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma 55*, Atalanta 50**, Lazio 49, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina 43**, Monza 43, Genoa 38*, Lecce 32, Cagliari 31, Udinese 28*, Empoli 28, Frosinone 27, Verona 27*, Sassuolo 26, Salernitana 15. *= 1 partita in meno; **= 2 partite in meno.