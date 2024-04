Basket, Brescia supera Venezia e resta prima in Serie A. Virtus e Olimpia non sbagliano

Resiste il primato in solitaria della Germani Brescia a tre giornata dalla fine della stagione regolare. La squadra di coach Magro si è imposta nello scontro d’alta classifica contro la Reyer Venezia per 90-84 al termine di una partita che si è decisa nel finale, con i lombardi che hanno rimontato nell’ultimo quarto, trovando poi le giocate decisiva con C.J Massinburg nel finale. Ottima prova di Miro Bilan (17 punti) e Amedeo Della Valle (15), mentre a Venezia non è bastata la doppia doppia di Mfiondu Kabengele (15 punti e 10 rimbalzi).

Alla vittoria di Brescia rispondono Bologna e Milano, anche se entrambe comunque soffrono e fanno loro la vittoria nel finale. La Virtus supera la Vanoli Cremona per 93-85 con un Marco Belinelli da 21 punti e autore della tripla che ha certificato la vittoria bolognese. L’Olimpia, invece, si è trovata a rimontare 14 punti di svantaggio contro Treviso (31-17 il primo quarto per i veneti), vincendo poi 91-89 guidata dai 20 punti di Shabazz Napier e dai 17 di Stefano Tonut.

Si riaggancia al treno playoff la GeVi Napoli, che ritorna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive, superando in casa la Dinamo Sassari in quello che era uno scontro diretto. I campani vincono 88-79 con la doppia doppia di Tyler Ennis (12 punti e 10 assist), mentre ai sardi non basta un Brandon Jefferson da 28 punti.

Negli anticipi di ieri erano arrivate le vittorie di Trento e Pesaro, con quest’ultima che torna a credere nella salvezza soprattutto con la sconfitta di Varese sul campo di Scafati per 102-90 con i campani che hanno un Kruize Pinkins da 25 punti e 10 rimbalzi. Scafati si avvicina alla zona playoff, che ormai sembrano vicinissimi per la Unahotels Reggio Emilia, che supera una Happy Casa Brindisi ormai disperata all’ultimo posto per 74-66 con 23 punti di Jamar Smith.

RISULTATI 27^ GIORNATA SERIE A BASKET

Trento-Tortona 83-81 (giocata ieri)

Pesaro-Pistoia 89-82

Treviso-Milano 89-91

Reggio Emilia-Brindisi 74-66

Bologna-Cremona 93-85

Brescia-Venezia 90-84

Napoli-Sassari 88-79

Scafati-Varese 102-90

CLASSIFICA: Brescia 40, Bologna, Milano 38, Venezia 34, Reggio Emilia 30, Trento, Pistoia 28, Tortona, Napoli 26, Sassari, Scafati 24, Cremona 22, Varese, Treviso 20, Pesaro 18, Brindisi 16