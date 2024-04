IndyCar, l’Italia torna ad Indianapolis nel 2025 con PREMA!

Dopo alcune indiscrezioni nelle ultime settimane, PREMA ha ufficializzato la propria presenza nella NTT IndyCar Series a partire dalla stagione 2025. Due Dallara motorizzate Chevrolet sono attese ai nastri di partenza del prossimo campionato, l’Italia tornerà quindi protagonista nella più importante categoria americana riservata alle monoposto ed ovviamente anche nella 500 Miglia di Indianapolis.

Il team che corre regolarmente in FIA F2, FIA F3, Formula Regional, F1 Academy, F4 e negli ultimi anni anche nelle competizioni di durata si appresta per una nuova sfida a livello globale, un passo importantissimo che avviene a pochi mesi di distanza dai quarant’anni di vita di un’eccellenza tricolore.

Rene Rosin, numero uno della compagine nostrana, ha rilasciato in una nota: “Questo nuovo capitolo sarà vantaggioso per PREMA Racing e i suoi dipendenti. Vogliamo ringraziare IndyCar per la calorosa accoglienza e Chevrolet per aver sostenuto questo progetto. Non vediamo l’ora di iniziare ad operare nella nostra nuova sede in Indiana e di metterci in pista il prima possibile”.

Ovviamente è troppo presto per parlare dei piloti che rappresenteranno PREMA in Nord America. Nel frattempo l’IndyCar sta iniziando ad Indianapolis la lunghissima preparazione verso la 500 Miglia di fine maggio, un cammino ricco di impegni che si apre con uno storico annuncio.