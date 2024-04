Andrea Dovizioso in ospedale: brutto incidente nel cross

Andrea Dovizioso è caduto mentre faceva cross sulla pista di Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. Stando alle prime informazioni, l’ex centauro di MotoGP non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato un trauma cranico. Andrea Dovizioso si stava allenando sulla moto da cross, da sempre il suo mezzo preferito per prepararsi ai grandi eventi. Una passione che lo ha portato anche a gestire e rinnovare la pista di Faenza, ribattezzata 04 Park.

Andrea Dovizioso si laureò Campione del Mondo della 125 nel 2004, poi nel 2017 e nel 2019 ha duellato con Marc Marquez per il titolo iridato della classe regina. Il 38enne forlivese ha trionfato nella piccola cilindrata con la Honda, casa giapponese per cui ha militato dal 2002 al 2011, facendo il suo esordio in MotoGP nel 2008. Dopo un passaggio alla Yamaha nel 2012, ha legato il suo nome alla Ducati fino al 2020, chiudendo al secondo posto in classifica generale per tre Mondiali consecutivi (2017, 2018, 2019). Si è ritirato nel 2022.