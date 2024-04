ATP Madrid, Carlos Alcaraz si allena con una protezione al braccio destro e non forza…

C’era attesa quest’oggi a Madrid per l’allenamento di Carlos Alcaraz sul campo della Caja Magica. Il n.3 del mondo, vincitore delle due ultime edizioni del Masters1000 sulla terra rossa di Madrid, si è presentato con la stessa protezione all’avambraccio destro che si era notata a Montecarlo. Giova ricordare che a causa di un’infiammazione muscolare al braccio, Alcaraz è stato costretto a saltare l’appuntamento nel Principato e nell’ATP500 di Barcellona.

Per accelerare i tempi di recupero, il funambolo di Murcia si sottoposto in questi giorni a un trattamento fisioterapico innovativo, una sorta di pompa che consente di applicare un campo magnetico ad alta intensità e a bassa frequenza sulla parte dolente.

Come è stato spiegato dagli addetti ai lavori, si tratta di una metodologia, non invasiva e indolore, che porta le cellule a reagire attivando i meccanismi di drenaggio e di rigenerazione dei tessuti. Stando però a quanto riportato dai presenti a Madrid, il tennista iberico non ha forzato più di tanto nell’esecuzione del dritto, aspetto negativo di queste ultime settimane. Vedremo, quindi, quali saranno le decisioni da parte di Alcaraz e del suo staff.

Lo spagnolo, in caso di defezione, si vedrebbe scalati i 1000 punti della vittoria dell’anno scorso e questo aumenterebbe ulteriormente la distanza da Jannik Sinner (n.2 del mondo), che lo precede nel ranking ATP.