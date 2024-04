Hockey ghiaccio, Pelino prima della sfida contro il Giappone ai Mondiali: “Felice del nostro avvio, domani ritmi alti”

Unico obiettivo: non abbassare la guardia. Scalda i motori la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio in vista della sfida con il Giappone valida come seconda partita dei Campionati Mondiali 2024 Divisione 1 Gruppo A, in scena in questi giorni tra le mura amiche di Bolzano. Gli azzurri affronteranno la compagine nipponica alle ore 19:30 di domani, con l’ambizione di proseguire il loro percorso positivo nella rassegna iridata.

I nostri ragazzi, reduci infatti dalla brillante vittoria per 6-1 sulla Romania, sono pronti a mettere altri tre punti in faretra. Ma dovranno fare i conti con degli avversari scottati dalla sconfitta per 3-1 subita contro l’Ungheria, fattore questo che metterà ulteriore pepe al match. Ci si aspetta comunque una disputa dai ritmi elevati, così come svelato anche dall’head coach Mike Pelino in fase di presentazione:

“Sono felice del nostro avvio, i ragazzi hanno saputo gestire bene la pressione e le aspettative che derivano dal giocare davanti al pubblico di casa, abbiamo meritato la vittoria – ha detto Pelino ai microfoni federali –. Sicuramente vincere è sempre un’iniezione di fiducia, indipendentemente da quale sia l’avversario, anche se non ho mai guardato alla Romania come a un avversario inferiore: noi dobbiamo sempre dare il massimo per giocare il nostro hockey e battere tutte le squadre che affrontiamo”.

Pelino ha quindi proseguito: “Domani mi aspetto una grande sfida, perché il Giappone è una squadra tecnica, che gioca su ottimi ritmi: sarà una partita dura, ma saremo pronti a prenderci ciò che vogliamo”.