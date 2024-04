Hockey ghiaccio: l’Italia cede 6-5 nel test amichevole contro l’Ungheria

Nella penultima amichevole di avvicinamento ai Mondiali di Prima Divisione (Gruppo A), l’Italia dell’hockey su ghiaccio cede 6-5 all’Ungheria in un test disputato alla Meranarena di Merano. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

Il match è da subito intenso e combattuto. In cinque minuti succede di tutto: l’Ungheria passa in vantaggio 0-2 con le reti di Papp e Szabo venendo però immediatamente recuperata dal “Blue Team” grazie alla doppietta di Mantenuto, che fa 2-2 al quinto. Il primo periodo non ha un padrone, ma a pochi minuti dalla sirena, ancora Papp mette a referto il 2-3 che manda le squadre al riposo.

Si riparte nella seconda “ripresa”. I magiari scatenato segnando in successione con Hari, Terbocs e Gallo per il momentaneo 2-6. L’Italia va alle corde ma con il gol, nel finale di frazione, di Seed “rientra” un po’ in partita chiudendo 3-6.

Ultimo periodo. La squadra di coach Pelino trova la forza di reagire. Segnano, poco prima del quarto d’ora, Marchetti e De Luca. Si va sul 5-6. L’Italia prova la rimonta disperata, ma l’aggancio non riesce. Si chiude così il primo test: Italia-Ungheria 5-6.

Domani ultimo test amichevole prima del torneo iridato che inizierà il 28 aprile con la sfida alla Romania.