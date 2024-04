Basket, i migliori italiani della ventottesima giornata di Serie A: Baldasso e Mannion fanno onde, serata da protagonisti per Biligha e Caruso

In archivio un’altra giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Siamo sempre più vicini alla chiusura della stagione regolare: vediamo insieme quali sono i migliori italiani della ventottesima giornata.

Tommaso Baldasso: vittoria importantissima per la Bertram Tortona che superando la Carpegna Prosciutto Pesaro acciuffa l’ottavo e ultimo posto per i playoff. Arriva il season high per il ventiseienne di Torino, con 23 punti frutto di un ottimo 6/10 da tre punti a cui ci aggiunge anche quattro assist; se si volevano conferme sul suo status da starter in massima serie, ecco accontentati tutti gli appassionati.

Niccolò Mannion: ennesima grande prova del playmaker di Varese, che dal suo arrivo ha dato una netta sterzata alla Openjobmetis. Match totale per il figlio d’arte, da 24 punti e 11 assist (oltre a cinque palle perse), con i lombardi che si prendono così due punti che valgono la permanenza in Serie A. Se Nico è questo qui anche in Nazionale, capace di segnare e far segnare, allora al Preolimpico si può pensare in grande.

Paul Biligha: era una specie di spareggio playoff quello fra Trento e Napoli, con la Dolomiti Energia che è riuscita a sbancare il PalaBarbuto per 93-103. La squadra di Galbiati trova nel suo totem sotto canestro la chiave di volta per scardinare la difesa avversaria, andando a toccare quota 20 punti in una partita di Serie A ad oltre sette anni dall’ultima volta affiancato da un ottimo Davide Alviti (16).

Guglielmo Caruso: citazione anche per il lungo della EA7 Emporio Armani Milano, che sfrutta immediatamente una delle prime occasioni di brillare che gli concede Ettore Messina. Nel largo successo per 99-77 sulla Givova Scafati parte addirittura in quintetto e colleziona cifre di tutto rispetto, 10 punti e 4 rimbalzi in 19′, ricordando a tutti che forse è uno dei pochi lunghi moderni italiani in circolazione.

Achille Polonara: altra prova di sostanza per il lungo della Virtus Segafredo Bologna, che supera Reggio Emilia grazie anche ai numeri collezionati dall’ex Teramo e Varese, tra le altre. 10 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in soli 17′ per un ottimo 18 di valutazione. Ormai il peggio è alle spalle, le sue prestazioni migliorano a vista d’occhio così come la crescita dei suoi capelli. E Pozzecco, che osserva per il preolimpico, gongola.