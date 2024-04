Italia-Danimarca oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Gli azzurri adesso non si devono fermare. Oggi, martedì 23 aprile, si gioca Italia-Danimarca, settima partita della prima fase dei Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in scena in Svezia, precisamente ad Oestersund. I nostri ragazzi scenderanno sul ghiaccio alle 14:00.

Un match di fondamentale importanza per Stefania Constantini e Francesco De Zanna che, dopo aver regolato il Giappone e la Turchia, sono intenzionati a proseguire il loro cammino positivo nel raggruppamento A, con l’obiettivo di conquistare un ambito piazzamento per i playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Darnimarca, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA OGGI

Martedì 23 aprile

Ore 18.00 Italia vs Danimarca- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.