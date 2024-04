Calcio femminile, le migliori italiane della 5ª giornata delle poule Scudetto e Salvezza. Mascarello chirurgica, Linari preziosa

Lo scorso weekend è andato in archivio il quinto turno dedicato alle poule Scudetto e Salvezza del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Un fine settimana molto importante, contrassegnato dalla festa scudetto rimandata per la Roma, dalla vittoria ritrovata della Juventus, dalla fine del ciclo negativo della Fiorentina e dell’ennesimo trionfo di un Milan che non smette davvero mai di stupire. Di seguito le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella quinta giornata con le statistiche offerte da Opta per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

QUINTA GIORNATA POULE SCUDETTO/SALVEZZA: LE MIGLIORI ITALIANE

NORMA CINOTTI (FIORENTINA) – C’è sicuramente lei dietro il prezioso pareggio della Viola contro una Roma già pronta a stappare lo champagne per festeggiare il secondo successo consecutivo. La centrocampista della Fiorentina, insieme a Michela Catena, ha vinto una lunga serie di duelli durante la disputa (ben otto). A questo si aggiunge anche una grande attenzione da un punto di vista difensivo, certificata da cinque respinte che hanno contribuito a lasciare a secco di reti la compagine giallorossa.

MARTA MASCARELLO (MILAN) – Una partita super quella giocata dal centrocampista del Milan. Oltre all’eurogol sfiorato direttamente da calcio d’angolo, la calciatrice si è distinta per aver servito un filtrante chirurgico per Asllani (che però poi spreca l’occasione) e per donare un assist perfetto a Ijeh, valido per la seconda rete.

LISA BOATTIN (JUVENTUS) – Semplicemente indomabile il difensore della Juventus che, nel confronto con il Sassuolo, oltre a realizzare il gol del pareggio si è anche rivelata in grado di produrre più occasioni (tre), effettuare più passaggi (ben 58, di cui 42 andati a buon fine) e soprattutto recuperare più palloni. Da menzionare anche la fisicità, testimoniata da otto duelli vinti su undici.

ELENA LINARI (ROMA) – Come sempre chirurgica la giocatrice della Roma che, in occasione della sfida contro la Fiorentina ha realizzato la bellezza di 110 passaggi riusciti su 113 palloni giocati. Una vera e propria certezza per la squadra capolista.

NICOLE ARCANGELI (POMIGLIANO) – Tra le note positive del fanalino di coda Pomigliano non può mancare Nicole Arcangeli. Nel derby contro Napoli la centravanti non solo ha concretizzato la rete del momentaneo vantaggio, ma è stata anche l’unica a centrare lo specchio della porta per due volte e a rendersi pericolosa con tre tentativi dentro l’area di rigore.