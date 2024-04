GTWC Europe, pole italiana con Cairoli/Caldarelli/Bortolotti. 6° posto per Rossi

Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli guideranno il gruppo questo pomeriggio in occasione della 3h del Paul Ricard, prima prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il tridente tricolore di Lamborghini ed Iron Lynx ha fatto la differenza nella classifica combinata delle qualifiche, i nostri connazionali hanno avuto la meglio su Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22) Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2).

La Lamborghini #63 ha avuto la meglio sui rivali nell’Huracan GT3 #163 di GRT Grasser Racing Team nell’ultima decisiva Q3, Bortolotti ha fatto la differenza sulla concorrenza confermando l’ottimo lavoro svolto in Q1 da Caldarelli ed in Q2 da Cairoli.

Porsche e Mercedes si sono collocati nell’ordine alle spalle dell’auto #63, la coppia citata ha avuto la meglio su Franck Perera/Marco Mapelli/Christian Engelhart (GRT – Grasser Racing Team Lamborghini #163), Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus (ROWE Racing BMW #998) ed Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi (Team WRT BMW #46). Le due M4 GT3 sono chiamate a confermarsi anche nella sfida di questo pomeriggio, il marchio bavarese è il più rappresentato in Top10.

Cresce ora l’attesa per l’inizio delle ostilità al Paul Ricard. La battaglia è garantita per il primo round continentale del noto campionato indetto da SRO, serie più che mai avvincente che anche nell’impianto transalpino avrà ben 55 auto al via rappresentanti nove case costruttrici.