MX2, Andrea Adamo vince la Qualifying Race nel GP del Trentino a Pietramurata

Andrea Adamo comincia alla grande il fine settimana del Gran Premio del Trentino a Pietramurata in MX2. Il siciliano vince la Qualifying Race al termine di un duello serratissimo con il belga Liam Everts, riuscendo ad anticiparlo per appena quattro decimi.

Una gara di qualifica davvero intensa sin dall’inizio, che ha visto Adamo crescere giro dopo giro e fare il suo parziale record nella parte finale della gara. Un successo che lo prepara in maniera perfetta per le due manche di domani dopo il pesante “zero” raccolto a Riola Sardo per non aver frenato correttamente nella pit-lane. Così Adamo torna in quarta posizione nella graduatoria del Mondiale davanti a Benistant, che ha raccolto soli due punti.

Seconda posizione appunto per Liam Everts, mentre chiude il podio di questa qualifyng race lo svizzero Simon Laengenfelder che chiude a oltre nove secondi di ritardo, riuscendo ad arrivare davanti al danese Mikkel Haarup al termine di un bel testa a testa fra i due. Il leader Kay de Wolf chiude invece in sesta posizione, senza forzare più di tanto in vista di domani.