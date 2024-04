Griglia di partenza F1, Sprint GP Cina 2024: risultati e classifica qualifiche

Oggi, venerdì 19 aprile, sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP di Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Shanghai si è tornati a girare, a distanza di cinque anni dall’ultima volta. La tappa cinese non era stata considerata nel calendario iridato lungamente a causa della pandemia Covid-19 che aveva reso impossibile l’organizzazione dell’evento.

Una sfida per piloti e team, visti i pochi dati a disposizione con le nuove vetture a effetto suolo, la cui introduzione c’è stata nel 2022. Un week end tra mille incognite anche per via del format “alternativo”. La presenza della Sprint Race domani ha portato a cambiare sostanzialmente questo primo giorno del fine settimana. Il day-1, infatti, è stato caratterizzato da una sessione di prove libere, l’unica di questa tappa, e appunto dal time-attack che ha definito la griglia della Sprint di domani.

Altro aspetto con tanti punti interrogativi è stato l’asfalto della pista asiatica. Non è stata effettuata una riasfaltatura, ma sono stati rimossi con fresatura i dossi nelle curve 1, 5 e 8, sostituiti gli extra cordoli dalle curve 2, 9, 10, 11, 12 e 16 ed è stata aggiunta la ghiaia subito dopo i cordoli delle curve 3, 10, 12 e 16. Una Sprint Qualifying suddivisa in:

SQ1: 12 minuti

SQ2: 10 minuti

SQ3: 8 minuti

A differenza dell’anno scorso, le squadre entreranno in Parco Chiuso da venerdì pomeriggio con la qualifica in questione, per poi uscirne al termine della Sprint. Di conseguenza, i team avranno tempo per poter intervenire sulle vetture, prima di tornare in Parco Chiuso nella qualifica tradizionale (sabato), con l’inizio della Q1, fino al termine della gara classica della domenica.

CLASSIFICA E RISULTATI SPRINT QUALIFYING GP CINA F1 2024

SQ1:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:36.110 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.274 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.346 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.427 1

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.432 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.609 1

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.773 1

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.814 1

9 Lance STROLL Aston Martin+0.851 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.923 1

11 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.002 1

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.071 2

13 George RUSSELL Mercedes+1.200 2

14 Daniel RICCIARDO RB+1.211 1

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.434 1

16 Pierre GASLY Alpine+1.522 1

17 Esteban OCON Alpine+1.610 1

18 Alexander ALBON Williams+1.702 2

19 Yuki TSUNODA RB+1.782 1

20 Logan SARGEANT Williams+1.813 2