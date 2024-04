DIRETTA F1, GP Shanghai 2024 LIVE: Ferrari a caccia del colpo nelle qualifiche per la Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2024, valevole come quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Debutta a Shanghai il nuovo format dei weekend con le Sprint e si comincia dunque subito a fare sul serio sin dal venerdì con le qualifiche flash che stabiliranno la griglia di partenza della mini-gara del sabato.

Di fatto, rispetto al 2023, è stato modificato l’ordine cronologico delle varie sessioni nell’arco del fine settimana anticipando la Sprint Shootout (denominata adesso Sprint Qualifying) al venerdì pomeriggio e la Sprint Race al sabato mattina, riposizionando invece le qualifiche tradizionali con in palio la pole position vera e propria al sabato pomeriggio.

A differenza della passata stagione, il parco chiuso (in vigore dall’inizio della Sprint Qualifying) verrà sospeso subito dopo la manche breve del sabato per consentire ai team di modificare l’assetto delle vetture in vista di qualifiche e gara. Fari puntati sulla sfida a distanza tra Red Bull e Ferrari, ma attenzione al possibile inserimento nelle prime file delle McLaren, delle Mercedes e dell’Aston Martin di Fernando Alonso.

Appuntamento fissato dunque alle ore 9.30 italiane per la Sprint Qualifying di Shanghai. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della sessione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo della Formula Uno: buon divertimento!