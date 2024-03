Golf: Stephan Jaeger beffa tutti in un finale da brividi allo Houston Open 2024

Finale ben al di là del clamoroso al Texas Children’s Houston Open 2024. Nel giro di dieci minuti si passa dalla prospettiva di varie tipologie di playoff, tra cui uno addirittura a sette, al successo di Stephan Jaeger, il primo della sua vita sul PGA Tour. A 34 anni, il bavarese di Monaco coglie la gioia più grande della sua carriera chiudendo in -12 in un ultimo giro davvero incerto e, nel finale, ricco anche di errori.

Da brividi le ultime fasi, con Jaeger che manca di pochissimo il birdie che gli assicurerebbe la vittoria a -13; pochi minuti dopo, però, il putt dalla corta distanza sbagliato da Scottie Scheffler che nessuno si aspetta arriva. E si parla di millimetri che impediscono il playoff tra il numero 1 del mondo e il tedesco, che dunque stacca il pass per il Masters e i primi 50 posti del ranking mondiale. L’americano resta secondo a -11 assieme a Taylor Moore, Tony Finau, al belga Thomas Detry e all’argentino Alejandro Tosti, che sul tee shot della 18 era a -12.

Il settimo posto tocca agli USA Billy Horschel e Max Greyserman, che condividono il -10 con gli inglesi Aaron Rai e David Skinns (che proprio all’ultima buca si sfila dal gruppo a -11 pagando il bunker col secondo colpo).

Jaeger diventa il primo tedesco dal 2015 a vincere un torneo sul PGA Tour; allora fu Alex Cejka al Puerto Rico Open, che era alternate event. L’ultima vittoria in un torneo pieno, in termini sempre di Germania, la ottenne Martin Kaymer, e che successo: al Players Championship del 2014 prima di conquistare lo US Open.