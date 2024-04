Golf: Nelly Korda imbattibile, suo anche lo Chevron Championship 2024

In rimonta, ma continua a essere imbattibile. Nelly Korda porta a casa lo Chevron Championship 2024 dopo una giornata finale particolarmente lunga, nella quale ha dovuto disputare un giro e mezzo in virtù della sospensione per maltempo di ieri. La regolarità è ciò che la premia (68 69 69 69, 275 colpi, -13 finale): al di là di tutto, è quinta vittoria nelle ultime cinque partenze, un dato che la rende letteralmente da record insieme ad Annika Sorenstam e Nancy Lopez.

Finisce seconda la svedese Maja Stark, brava a reggere il ritmo di Korda e con quello a dimostrare di poter valere molto di importante nell’anno del ritorno alle stagioni pari della Solheim Cup. Per lei score di -3 odierno e di -11 assoluto, il che la pone davanti all’altra USA Lauren Coughlin (la migliore di oggi in -4) e alla canadese Brooke Henderson, che completano il podio a -10.

Quinta posizione per la coreana Haeran Ryu, che dopo una splendida fase centrale (e il -11 a 18 buche dalla fine) non concretizza quanto realizzato e finisce in 74, andando così a -9. Per lei comunque un posizionamento importante, il suo migliore nei Major.

Sesta la spagnola Carlota Ciganda a -8: precede la tedesca Esther Henseleit, settima da sola a -7, la sudcoreana Jin Hee Im, ottava in solitaria a -6, e il gruppo delle tre none composto dall’altra sudcoreana A Lim Kim, dall’americana Yealimi Noh e dalla giapponese Minami Katsu, tutte a -5.