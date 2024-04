Golf, Horschel si aggiudica il Corales Puntacana Championship grazie ad un super ultimo round

I golfisti del PGA Tour archiviano uno dei due tornei settimanali. Terminato infatti da pochi istanti il Corales Puntacana Championship (montepremi 4 milioni di dollari), alternative event organizzato in coabitazione tra il massimo circuito internazionale ed il Web.com Tour. Grazie ad un ultimo round da capogiro è l’americano Billy Horschel a sorridere nella splendida cornice centroamericana.

Il trentasettenne di Grant (Florida, Stati Uniti) mette a segno un superbo -9 bogey free impreziosito dall’eagle alla buca 12 che gli consente di risalire dalla quinta posizione chiudendo con lo score complessivo di -23 (265 colpi). Horschel si aggiudica l’evento battendo i connazionali Wesley Bryan e Kevin Tway, staccati rispettivamente di due e quattro lunghezze. Quarta posizione con il punteggio di -18 per gli statunitensi Justin Lower e Charley Hoffman.

Sul percorso par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominicana) in sesta posizione con -16 troviamo gli americani Chan Kim, Parker Coody ed Alex Smalley. Top ten monopolizzata dai golfisti made in USA e completata al nono posto con -15 da Peter Cuest e Grayson Sigg. Primo europeo il tedesco Matti Schmid, 11° con lo score di -14 in compagnia del canadese Taylor Pendrith e dell’americano Trace Crowe.

Per Horschel il successo colto in Repubblica Dominicana è il decimo della carriera da professionista, l’ottavo alloro nel PGA Tour a distanza di 11 anni dal primo hurrà che risale allo Zurich Classic of New Orleans 2013, torneo che prenderà il via proprio nel prossimo fine settimana. Succede nell’albo d’oro del torneo nato nel 2016 all’inglese Matt Wallace.