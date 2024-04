Golf, Morikawa dopo il terzo round dell’Augusta Masters: “Tutto può accadere con queste condizioni di gioco”

I migliori golfisti del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nel primo Major stagionale. E’ giunto infatti ad un solo round dal termine l’Augusta Masters, con una situazione di classifica davvero intricata. A 18 buche dalla conclusione troviamo infatti ben 15 partecipanti racchiusi in 7 buche, ma sono le condizioni di gioco a dir poco variabili a rendere ancor più incerto l’esito del round decisivo. Ne sa qualcosa Collin Morikawa, tra i migliori del terzo round grazie ad un -3 che lo ha portato in seconda posizione ad un colpo dal leader Scheffler: “Domani può succedere di tutto perchè non conosciamo le condizioni in cui giocheremo”, commenta l’americano.

“Siamo in tanti racchiusi in pochi colpi, con il green che è mutato rispetto ai primi due round. Dovremo inventarci qualcosa di diverso ed attaccare. Non ho mai trovato condizioni così veloci ad Augusta, in alcune buche ho dovuto modificare completamente l’approccio rispetto agli anni passati”, analizza Morikawa. “Dopo tre round sono lì a giocare per la vittoria. Ci giocheremo tutto domenica, sarà una faticaccia ma non vedo l’ora”, conclude il californiano.

Anche Ludvig Aberg è risalito grazie ad un ottimo terzo round. Il giovane svedese è quarto con lo score di -4 a sole tre lunghezze dal battistrada Scheffler. “Mi sono allenato con condizioni ventose a Lubbock in Texas ed ho ritrovato le stesse condizioni in questi ultimi due giorni”, commenta lo scandinavo. “Mi sento molto fortunato ad essere qui e giocarmi la vittoria. Cerco di stare bene con tutto ciò che mi circonda e godermi il momento. Domani terrò d’occhio la classifica e cercherò di posizionarmi al meglio per chiudere i putt”, conclude Aberg.

Nella serata italiana spazio dunque al quarto e decisivo round dell’Augusta Masters. Appuntamento a domattina con la cronaca, gli highlights e le interviste della tornata che decreterà il vincitore.