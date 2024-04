Canottaggio, volata vincente di Oppo/Soares in Coppa del Mondo a Varese! A Rodini/Cesarini la selezione interna

Nelle prime Finali A delle specialità olimpiche della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio, in corso a Varese, si registrano subito risultati pesanti ed indicazioni importanti per l’Italia: vittoria per il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Gabriel Soares, mentre nella stessa specialità al femminile salgono sul podio sia Valentina Rodini e Federica Cesarini, seconde, che Stefania Buttignon e Silvia Crosio, terze.

Nel doppio pesi leggeri maschile Italia 1 di Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare), bronzo iridato in carica (qualificata nell’occasione l’imbarcazione azzurra ai Giochi), batte con un rush finale impressionante la Svizzera di Jan Schaeuble e Raphael Ahumada, argento agli ultimi Mondiali: gli azzurri vincono in 6.10.46, rifilando quattro decimi agli elvetici, rimontati nella parte finale della gara. Il terzo gradino del podio, a 3″41 dagli azzurri, va alla Norvegia di Lars Benske ed Ask Jarl Tjoem, che beffa per appena 0″02 Italia 2 di Niels Alexander Torre (Viareggio) e Giovanni Borgonovo (Gavirate), quarti.

Nel doppio pesi leggeri femminile la gara viene dominata dalla Gran Bretagna, vittoriosa in 6.45.86, ma alle spalle delle britanniche è lotta furibonda tra gli equipaggi azzurri, impegnati nella selezione interna per la partecipazione alla regata finale di qualificazione olimpica di Lucerna: a spuntarla è Italia 1 delle campionesse olimpiche in carica Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro), seconde in 6.52.14, che battono per soli 0″02 Italia 2 di Stefania Buttignon (Fiamme Oro) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), terze in 6.52.16. Buttignon e Crosio, pur essendo pesi leggeri, hanno qualificato l’imbarcazione dell’Italia nel doppio senior ai Mondiali 2023: per i criteri di qualificazione olimpica gli equipaggi qualificati ai Mondiali 2023 possono variare ai Giochi, mentre quelli che si qualificheranno alla regata finale di Lucerna dovranno poi essere gli stessi a Parigi.

Nel doppio senior maschile arriva il secondo posto per Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle), gli azzurri che hanno qualificato la barca dell’Italia ai Giochi, i quali chiudono in 6.08.45, venendo battuti soltanto dai Paesi Bassi, vittoriosi in 6.07.09, mentre completa il podio l’Irlanda, terza in 6.09.35. Assenti nella specialità i fratelli croati Martin e Valent Sinkovic, i quali dopo aver gareggiato in doppio nel 2022 e nel 2023, proveranno a difendere il titolo nel due senza a Parigi 2024.

Nel doppio senior femminile, con l’Italia che, come detto, è già qualificata ai Giochi grazie a Buttignon e Crosio, l’equipaggio azzurro è composto da Clara Guerra (Fiamme Gialle) e Stefania Gobbi (Carabinieri), che purtroppo mancano il podio per soli 0.06. La vittoria va ai Paesi Bassi, primi in 6.49.75, davanti alla Norvegia, seconda in 6.50.60, ed alla Germania, terza in 6.51.43, mentre l’Italia è quarta in 6.51.49.

Nel due senza senior maschile la vittoria va a Gran Bretagna 1 col tempo di 6.18.82, davanti alla Svizzera, seconda in 6.19.24, ed alla Danimarca, terza in 6.21.85. Chiude al quarto posto la Croazia dei fratelli Martin e Valent Sinkovic, i quali restano ai piedi del podio in 6.24.18. Quinta piazza per Gran Bretagna 2 in 6.24.41, sesta posizione per Italia 1 di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro), l’equipaggio che ha qualificato ai Giochi la barca azzurra ai Mondiali 2023, con il crono di 6.25.66.