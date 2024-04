Olimpiadi Parigi 2024: Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera dell’Italia!

La notizia ha i crismi dell’ufficialità. Saranno Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi i portabandiera della squadra italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha annunciato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale del CONI. Nomi che già erano stati preannunciati sui vari organi di stampa e hanno trovato una conferma.

Errigo, pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020 e mamma dei gemelli Mirea e Stefano, riceve il testimone ideale nella disciplina in pedana da Valentina Vezzali, ricordando Londra 2012. Un modo per dare lustro a una specialità importante per la storia dello sport italiano.

Tamberi, invece, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto, suggellerà la sue esperienza nei Giochi al fianco di Errigo, replicando nella storia del nostro Paese quanto fatto nell’atletica leggera da Pietro Mennea, che a Seoul (Corea del Sud) nel 1988 ebbe l’onore di sfilare con il Tricolore. Si dà seguito a quanto già era accaduto a Tokyo 2020, quando i portabandiera della compagine tricolore furono due, ovvero Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo). Un messaggio volto alla promozione della parità di genere.

Errigo e Tamberi riceveranno il Tricolore dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 13 giugno alle 11.00 al Quirinale, insieme ai portabandiera del Comitato Italiano Paralimpico. I due alfieri sfileranno invece venerdì 26 luglio nell’iconica cerimonia di apertura, prevista in via del tutto eccezionale lungo la Senna.