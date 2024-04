Golf: Chevron Championship 2024, via al primo Major della stagione femminile. Nelly Korda superfavorita

Prende il via nel Texas lo Chevron Championship, il primo dei cinque Major femminili della stagione golfistica. Si va in Texas, e precisamente nell’area di The Woodlands, contea di Montgomery per la massima parte. Il percorso è quello di Carlton Woods, e il nome a cui è intitolato è quello di Jack Nicklaus, per il quale non serve effettuare presentazioni. Nessuna presenza italiana, con Roberta Liti rimasta fuori di appena tre posti dall’entry list.

Una sola è la vera e grande superfavorita: Nelly Korda. L’americana, saldamente leader della classifica mondiale, ha infatti fatto capire al mondo intero che questo lo vuole eleggere come il suo anno. Gli ultimi quattro tornei cui ha partecipato li ha vinti tutti, e gli ultimi tre sono anche i rimanenti prima dell’appuntamento texano. Dovesse riuscire a raggiungere quota 5, eguaglierebbe Annika Sorenstam e Nancy Lopez, che altrettanto erano riuscite a fare nel passato.

A contrastarla possono essere soprattutto in due. Da una parte c’è Lilia Vu: per lei è un ritorno da campionessa in carica, nonché come proveniente da una stagione di grandissimo impatto, nel quale ha imposto il proprio nome all’attenzione di tutti. Due i Major vinti nel 2023. Dall’altra c’è Lydia Ko: la neozelandese a inizio stagione è riuscita a toccare quota 20 titoli sul tour LPGA, e la sua è una caccia al terzo titolo maggiore in carriera.

Non va però dimenticato che ci sono anche altre figure in grado di far bene. Si va dalla canadese Brooke Henderson alla sudcoreana Jin Young Ko, che questo torneo lo vinse nel 2019. In paio ci sono 5.200.000 di dollari, di cui alla vincitrice ne andranno 780.000.