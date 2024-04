Tiro a volo, i convocati dell’Italia per il Preolimpico di Doha: 11 azzurri in Qatar

A Doha, in Qatar, si terrà da domenica 21 a domenica 28 aprile il torneo finale di qualificazione olimpica, che metterà in palio nelle quattro prove individuali due pass per Parigi 2024: l’attenzione dell’Italia è puntata sulla gara dello skeet maschile, che si svolgerà, assieme a quella femminile, dal 26 al 28, mentre per il trap l’appuntamento è dal 21 al 23. La spedizione azzurra per l’occasione consta di 11 atleti.

Andranno alla ricerca della carta olimpica mancante nello skeet maschile Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro, rispettivamente primo e secondo tra i tiratori eleggibili nel ranking, che potranno sparare sapendo che anche in caso di esito negativo a Doha (ed anche ai successivi Europei di Lonato), uno dei due conquisterebbe comunque il pass nominale attraverso la classifica. Con loro anche Luigi Lodde, che ha già conquistato un pass per l’Italia e non sarà eleggibile a Doha.

Allo stesso modo non saranno eleggibili tutti gli altri tiratori azzurri in gara nelle altre specialità, dato che l’Italia ha già ottenuto il contingente massimo: nel trap maschile spazio a Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, nel trap femminile presenti Maria Lucia Palmitessa e Jessica Rossi, infine nello skeet femminile chiamata per Martina Bartolomei, Diana Bacosi e Simona Scocchetti.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

BACOSI Diana 1403 W 13 JUL 1983 Skeet Women

BARTOLOMEI Martina 1404 W 9 DEC 1990 Skeet Women

CASSANDRO Tammaro 1405 M 5 APR 1993 Skeet Men

DE FILIPPIS Mauro 1406 M 10 AUG 1980 Trap Men

FABBRIZI Massimo 1407 M 27 AUG 1977 Trap Men

LODDE Luigi 1408 M 19 APR 1980 Skeet Men

PALMITESSA Maria Lucia 1409 W 13 OCT 1998 Trap Women

PELLIELO Giovanni 1410 M 11 JAN 1970 Trap Men

ROSSETTI Gabriele 1411 M 7 MAR 1995 Skeet Men

ROSSI Jessica 1412 W 7 JAN 1992 Trap Women

SCOCCHETTI Simona 1413 W 30 JUL 1985 Skeet Women