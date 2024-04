Golf, Bhatia evita la beffa e fa suo il Valero Texas Open dopo una buca di playoff

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle il consueto torneo settimanale chiudendo le ostilità del Valero Texas Open (montepremi 9,2 milioni di dollari). L’evento nato nel lontanissimo 1922 precede nel calendario l’Augusta Masters, ma i partecipanti non si sono di certo risparmiati. A sorpresa per decretare il vincitore c’è stato il supplemento di una buca di playoff.

Sarebbe stata beffa assoluta per Akshay Bhatia, tuttavia l’americano non si è lasciato trascinare dalle emozioni negative superando il connazionale Denny McCarthy alla prima buca di spareggio. Entrambi infatti hanno chiuso le 72 buche del percorso texano con lo score complessivo di -20 (268 colpi), con McCarthy capace un superbo -9 nell’ultima tornata con addirittura 7 birdie nelle ultime 7 buche agguantando un Bhatia che poteva quasi permettersi il lusso di festeggiare.

Per i due statunitensi vantaggio enorme sul resto della concorrenza. Al terzo posto troviamo infatti con -11 il nordirlandese Rory McIlroy, seguito ad una lunghezza dall’americano Russell Henley. Quinto posto con il punteggio di -9 per i padroni di casa Adam Schenk e Brendon Todd, mentre in settima piazza con -8 chiudono il giapponese Hideki Matsuyama, l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Ben Martin. -6 e top ten agguantata dagli americani Jordan Spieth, Mac Meissner e Peter Kuest, ed infine dall’inglese Matt Fitzpatrick.

Il titolo colto da Bhatia sul percorso par 72 del TPC San Antonio (Texas, Stati Uniti) è il sesto della sua giovanissima carriera. Il ventiduenne di Northridge (California, Stati Uniti) coglie il secondo trofeo nel circuito maggiore dopo il Barracuda Championship 2023 in cui peraltro si impose ancora una volta alle buche di playoff. Da giovedì. come detto, spazio al primo Major stagionale.