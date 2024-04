Golf: Akshay Bhatia ancora leader incontrastato al Valero Texas Open 2024. Risale Aberg

Prosegue incessante la corsa di Akshay Bhatia al Valero Texas Open 2024. Il californiano, infatti, mette insieme un -4 nel terzo giro dell’evento di scena a Houston e non si ferma più: è al comando con lo score di -15 e continua ad avere un margine importante su tutti gli altri.

L’unico ad avere qualche possibile speranza è Denny McCarthy, che si trova sì alle sue spalle, ma distanziato di quattro colpi. Ad ogni modo ne recupera uno, e per lui è già un buon fattore.

Terza posizione solitaria per Brendon Todd, che invece si trova a -8 dopo aver girato in -2. Il primo vero posizionamento condiviso lo si trova con i due quarti a -7, il giapponese Hideki Matsuyama (30 posti recuperati con il -6 del moving day) e l’USA Russell Henley.

Alle loro spalle è sesto Ludvig Aberg: per lo svedese giro in -5 che lo porta a -6. Anche il suo connazionale Alex Noren fa molto bene: risale settimo a -5 girando in -6 e accompagnandosi così a Rory McIlroy (giro pari con il par per il nordirlandese), al filippino Rico Hoey e al veterano americano Stewart Cink.