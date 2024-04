Golf: Akshay Bhatia stacca tutti al Valero Texas Open, McIlroy di rincorsa

Dopo il secondo giro al Valero Texas Open 2024, arriva l’allungo netto in teta da parte di Akshay Bhatia. Il ventiduenne californiano stacca tutti in una giornata che tanto facile, per molti, non è, tant’è che di grandi punteggi sotto par non se ne vedono. Bravo lui, ad ogni modo, a issarsi a -11 con il -2 del venerdì.

Riesce, Bhatia, ad approfittare del fatto che il suo più immediato inseguitore, Brendon Todd, non riesca ad andare al di là del pari con il par, restando così a -6 e facendosi raggiungere tanto da Russell Henley quanto da Denny McCarthy.

-2 anche per Rory McIlroy: il nordirlandese viaggia costante, in cerca probabilmente di un assolo nella seconda metà di torneo. Per il momento è quinto da solo a -6, e si trova davanti all’inglese Tommy Fleetwood e agli USA Adam Schenk, Peter Kuest e Webb Simpson (per lui -5 di giornata e risalita di 74 posizioni), tutti a -5.

Decimo posto, infine, per un novero molto ampio di golfisti: in quota States ci sono Robby Shelton, Nick Hardy, Jordan Spieth, Ryan Moore e Mark Hubbard, per la Danimarca Thorbjorn Olesen, per la Germania Matti Schmid, per il Canada Corey Conners.