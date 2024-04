Giro d’Italia 2024, chi parteciperà? Tutti gli uomini di classifica che sfideranno Pogacar

Si avvicina sempre più il via del Giro d’Italia 2024: manca poco più di una settimana ormai alla Grande Partenza da Torino e arrivano i primi annunci, come quello di ieri dell’organizzazione che ha stilato la lista dei partecipanti. Non è ancora ufficiale, potrebbe esserci qualche cambio dell’ultimo minuto, ma praticamente sono certi i capitani per le varie compagini per la Corsa Rosa.

Chi sfiderà Tadej Pogacar per il successo finale? Lo sloveno della UAE Emirates è ovviamente il grandissimo favorito e parte un gradino (se non due) sopra tutti gli altri verso il Trofeo Senza Fine. Per lui l’obiettivo è quello di dare spettacolo, vincere diverse tappe, ma anche gestirsi in vista del Tour de France dove proverà a conquistare la clamorosa doppietta.

Ci sarà un gruppetto di corridori che proveranno a lanciare l’assalto, ma verosimilmente soprattutto si giocheranno il podio: stiamo parlando di Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) e Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), i tre maggiori candidati per fare la migliore figura in salita.

In terza fila ecco Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Daniel Felipe Martínez (BORA – hansgrohe), Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), Hugh Carthy (EF Education – EasyPost) e Juan Pedro López (Lidl – Trek), che se dovessero trovare il periodo giusto potrebbero lanciare la sfida per la top-5.

In casa Italia i principali indiziati per un ruolo da protagonisti per la classifica generale sono i due della Bahrain-Victorious: Damiano Caruso e, soprattutto, Antonio Tiberi.