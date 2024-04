Giro di Romandia 2024, tappa di oggi (26 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Si corre contro il tempo

Il Giro di Romandia 2024 vivrà una delle giornate più importanti. La terza tappa della corsa elvetica sarà una chilometri di poco meno di sedici chilometri con partenza ed arrivo a Oron. Grandissima attesa per la sfida contro il tempo con i big della classifica che si daranno battaglia.

PERCORSO TERZA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024

Saranno sedici chilometri decisivi per la vittoria finale. Una cronometro sicuramente non semplice, con una prima parte in salita, mentre il secondo tratto sarà decisamente più filante e che potrà permettere agli specialisti più puri delle crono di provare a guadagnare i secondi persi in precedenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sicuramente saranno coinvolti gli uomini di classifica. Fari puntati soprattutto sullo spagnolo Juan Ayuso, che si presenta come il favorito e che potrebbe dare uno scossone decisivo per la generale. Lo spagnolo dovrà stare attento al compagno di squadra, l’americano Brandon McNulty, altro eccellente specialista delle corse contro il tempo. Tra i favoriti senza alcun dubbio anche i britannici Magnus Sheffield ed Ethan Hayter.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024

Venerdì 26 aprile

Oron/Oron (15,5 km)

Orario di partenza: 14.24

Orario arrivo: ore 17.45

TERZA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 210 di Sky) dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 15.30

Diretta testuale: OA Sport