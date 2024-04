ATP Madrid 2024 oggi (26 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Inizia il secondo turno del Masters1000 di Madrid e, in contemporanea, quello del WTA 1000 di Madrid. Entrano in gioco le teste di serie, sul centrale sarà il turno tra gli altri anche di Carlos Alcaraz, che debutta con Alexander Shevchenko non prima delle ore 16.00.

Quatreo gli italiani che scenderanno in campo quest’oggi. Sul campo 5 inizia il torneo di Jasmine Paolini, che affronterà la giovane andorrana Victoria Jimenez Kasintseva che sta muovendo i primi passi nel circuito. Per Lorenzo Musetti c’è invece un confronto da non prendere sotto gamba come primo del campo 7, con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, mentre Luciano Darderi se la vedrà con Taylor Fritz sul campo 3. Per Lucia Bronzetti invece l’onore di aprire i giochi sul Manolo Santana contro Elena Rybakina.

La diretta tv della terza giornata del torneo ATP Masters 1000 e della terza del WTA 1000 di Madrid 2024 di tennis sarà affidata dalle 11.00 alle 21.00 a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 20.00 alle 23.00 anche a Sky Sport 251), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV (nell’ultimo caso solo per gli uomini), infine per quanto riguarda le dirette live testuali dei match di Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, queste saranno disponibili su OA Sport.

CALENDARIO ATP MADRID 2024

Manolo Santana – dalle 11.00

L. Bronzetti-E. Rybakina (secondo turno donne)

M. Linette-A. Sabalenka (secondo turno donne)

Non prima delle 16.00: A. Shevchenko-C. Alcaraz (secondo turno uomini)

Non prima delle 20.00: B. Coric-A. Zverev (secondo turno uomini)

D. Collins-O. Danilova (secondo turno donne)

Arantxa Sanchez – dalle 11.00

A. Rublev-F. Bagnis (secondo turno uomini)

J. Sheng-A. Davidovich Fokina (secondo turno uomini)

non prima delle 15.00: Q. Zheng-Y. Putintseva (secondo turno donne)

M. Vondrousova-S. Rogers (secondo turno donne)

M. Navone-H. Rune (secondo turno uomini)

Campo 3 – dalle 11.00

A. Pavlyuchenkova-D. Saville (secondo turno donne)

C. Bucsa-D. Kasatkina (secondo turno donne)

H. Hurkacz-J. Draper (secondo turno uomini)

L. Darderi-T. Fritz (secondo turno uomini)

J. Munar-J-L. Struff (secondo turno uomini)

Campo 4 – dalle 11.00

T. Paul-L. Klein (secondo turno uomini)

T. M. Etcheverry b. D. Shapovalov (secondo turno uomini)

J. Cristian b. B. Krejcikova (secondo turno donne)

K. Boulter-R. Montgomery (secondo turno donne)

T. Griekspoor-T. Daniel (secondo turno uomini)

Campo 5 – dalle 11.00

C. Garcia-X. Wang (secondo turno donne)

V. Jimenez Kasintseva-J. Paolini (secondo turno donne)

H.C- Chan/Kunermetova-Guo/Jiang (doppio donne)

C. Bucsa/S. Sorribes Tormo- I. Gamarra Martins/B. Haddad Maia (doppio donne)

A. Kalinina/D. Yastremska-H. Wilson/Y.Xu (doppio donne)

Campo 6 – dalle 11.00

F. Maroszan-F. Cerundolo (secondo turno uomini)

D. Altmaier-A. Fils (secondo turno uomini)

S. Baez-L. van Assche (secondo turno uomini)

U. Humbert-B. van de Zandschulp (secondo turno uomini)

Campo 7 – dalle 11.00

L. Musetti-T. Seyboth Wild (secondo turno uomini)

E. Alexandrova-A. Krueger (secondo turno donne)

M. Kostyuk-M. Sherif (secondo turno donne)

L. Fernandez/A. Rus-L. Kichenok/J. Ostapenko (doppio donne)

Campo 8 – dalle 11.00

M. Andreeva-L. Noskova (secondo turno donne)

C. Dolehide-A. Kalinina (secondo turno donne)

S. Bejlek-A. Kalinskaya (secondo turno donne)

L. Bronzetti/L. Samsonova-S. Aoyama-T. Babos (doppio donne)

C. Gauff/T. Townsend-A. Bondar/T. Mihalikova (doppio donne)

PROGRAMMA ATP MADRID 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.00 alle 21.00 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 20.00 alle 23.00 anche Sky Sport 251).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (nell’ultimo caso solo per gli uomini).

Diretta live testuale: per i match di Paolini, Bronzetti, Darderi e Musetti su OA Sport.