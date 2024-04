Giro d’Italia, Gianetti su Pogacar: “Bisognerà gestire le forze per fare l’accoppiata con il Tour”

Manca pochissimo al Giro d’Italia, che per Tadej Pogacar rappresenta la prima parte di una vera e propria impresa. Lo sloveno ha deciso di provare l’accoppiata Giro-Tour, che non riesce dal magico 1998 di Marco Pantani, e partirà agguerrito da Venaria Reale per poter vincere la prima maglia rosa della sua carriera.

Di come il fenomeno sloveno si è preparato per il doppio impegno ne ha parlato il team principal della UAE Team Emirates Mauro Gianetti a Wielerflits: “Il grande cambiamento per lui è stato quello di includere solo nove giorni di gara nel suo programma verso il Giro, scegliendo di non fare gare tra la Liegi e la Corsa Rosa. Abbiamo corso la Doyenne poiché ha tanto dislivello che rientra nella pianificazione, l’allenamento per i Grandi Giri era adatto“.

In molti danno quasi come scontato il successo di Pogacar al Giro, ma Gianetti frena gli entusiasmi: “Rimane una corsa di tre settimane con colpi di scena sorprendenti, sono più 21 classiche che una gara di tre settimane, può succedere di tutto. Stiamo lavorando duramente per arrivare alla partenza con la formazione migliore per supportare Tadej e con lui stesso al 100%. Bisognerà gestire le forze ed avere energie sufficienti per il Tour de France, l’obiettivo è vincere entrambe le corse con Tadej. Ma a volte è più complicato vincere la Corsa Rosa che la Grande Boucle“.

Ma ciò non nega che lo stesso Pogacar stia correndo da vero e proprio fenomeno, con sette vittorie in stagione: “Continua a stupirmi ogni volta, quello che fa è incredibile. Alla Liegi è stata una giornata emozionante, sapevamo che voleva vincere per dedicare la vittoria alla compagna. Tutti sapevano che avrebbe attaccato sulla Redoute, ma nessuno è riuscito a seguirlo: è stato fantastico“.