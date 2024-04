Giro di Romandia 2024: in Svizzera tanti corridori di qualità, c’è il ritorno di Giulio Ciccone

È l’ultima corsa a tappe prima del Giro d’Italia, un test che però ormai è diventato, vista la presenza in calendario proprio a ridosso della Corsa Rosa, davvero per pochi. Al via però non mancheranno le stelle per il Giro di Romandia che scatterà domani. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con le tappe, i favoriti e le ambizioni degli italiani.

TAPPE GIRO DI ROMANDIA 2024

Un prologo iniziale, brevissimo, e cinque tappe tra le quali una cronometro individuale di 15,5 km molto complessa. Sono due gli arrivi in salita: quello di Les Marécottes e soprattutto quello a Leysin, con 13,4 chilometri al 6% al termine di una tappa ricca di GPM.

Prologo (23/04): Payerne – Payerne (2,28 km, crono)

Tappa 1 (24/04): Château d’Oex – Fribourg (165,7 km)

Tappa 2 (25/04): Fribourg – Salvan/Les Marécottes (171 km)

Tappa 3 (26/04): Oron – Oron (15,51 km, crono)

Tappa 4 (27/04): Saillon – Leysin (151,7 km)

Tappa 5 (28/04): Vernier – Vernier (150,8 km)

FAVORITI

Diversi nomi caldi. La Bora-hansgrohe schiera una coppia di lusso formata da Aleksandr Vlasov e Jai Hindley. La Groupama-FDJ punta su un Lenny Martinez in gran spolvero in questa prima parte di stagione. Occhio ad Adam Yates (UAE Team Emirates) che vuole tornare al top dopo un momento di calo di condizione in seguito alla caduta all’UAE Tour, con lui anche Juan Ayuso. Coppia anche in casa INEOS Grenadiers: c’è un Egan Bernal che sta tornando piano piano quello degli anni scorsi, ma anche Thymen Arensman, poi protagonista sulle strade italiane.

GLI ITALIANI

C’è attesa soprattutto per il grande ritorno di Giulio Ciccone dopo lo stop. L’abruzzese inizierà proprio in terra elvetica la sua stagione che poi si proietterà verso Tour e Vuelta. In casa azzurra da seguire anche Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che andrà al Giro da spalla per Antonio Tiberi. Per le volate torna protagonista Alberto Dainese, anche lui protagonista nella Corsa Rosa.