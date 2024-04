Giro di Abruzzo 2024, tappa di oggi (12 aprile): orari, favoriti, tv, altimetria. Tappa mossa, Adam Yates proverà il ribaltone finale?

Ultima e decisiva giornata per il giro d’Abruzzo 2024. Ieri l’arrivo in salita a Prati di Tivo ha fatto selezione, scremato il gruppo e reso la classifica più delineata. Ha però messo parecchia fatica nelle gambe dei corridori, che oggi sono chiamati ad un’altra frazione tutt’altro che banale, anzi molto impegnativa. Verrà incoronato oggi a L’Aquila il vincitore di questa corsa, che torna in calendario per la prima volta dopo 17 anni.

PERCORSO

Frazione più lunga di tutte, che non presenta salite di grandi entità ma di pianura praticamente non c’è neanche l’ombra. Tantissimo dislivello dopo una tappa che avrà comunque scalfito le gambe dei corridori, quindi le sorprese e i ribaltamenti sono tutt’altro che da escludere. Punti chiave di giornata le ascese di Forca di Penne e Castel del Monte, dal quale scollinamento inizierà una fase tendenzialmente in discesa ma contrapposta a diversi denti. Ultimi 5000 metri che presentano due strappi insidiosi, ideali per un’azione ad anticipare la volata del gruppo ristretto.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ieri Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) ha fatto vedere di essere il corridore in gruppo con la gamba migliore, ma la sua vittoria finale non è ancora garantita. Si inventerà sicuramente qualcosa l’UAE Team Emirates che insegue con Adam Yates in seconda posizione a 14″ dal kazako. Per il successo di frazione, se lasciato libero dalla squadra emiratina, il disegno del finale sembra cucito sulle caratteristiche di Diego Ulissi, pimpante in salita a Prati di Tivo e che vede nei due strappi prima del traguardo l’ideale trampolino di lancio. Attenzione poi allo svizzero Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) e al neozelandese George Bennett (Israel – Premier Tech).

ORARI

12 aprile – Montorio al Vomano – L’Aquila (173km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 14.40/15.33

QUARTA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 13.50, Eurosport 1 dalle 13.50

Diretta streaming: RaiPlay, NOW, SkyGo, DAZN, Eurosport.it, Discovery+ dalle 13.50

Diretta testuale: OA Sport