Giro di Abruzzo 2024, tappa di oggi (11 aprile): orari, favoriti, tv, altimetria. Duro arrivo in salita

Tappa decisiva per il Giro d’Abruzzo 2024: va in scena oggi la terza frazione da Pratola Peligna alla vetta di Prati di Tivo. Andiamo a scoprire la giornata odierna nel dettaglio con percorso, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

La tappa regina, quella che molto probabilmente deciderà la classifica generale. Dopo aver affrontato il Monte Sirente in partenza salendo poi ulteriormente per Valico della Forcella e Campo Felice, la corsa scende per L’Aquila per poi tornare a salire verso Croce Abbio (versante ovest del Passo della Capannelle al quale però non ci si arriva). Dopo tutte queste fatiche arriverà l’erta finale, 14,2 km molto conosciuti con un dislivello totale di 1021 metri, 7,2% di pendenza media con rampe anche sopra il 13%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

UAE Emirates che può gestire al meglio la situazione: ha la maglia di leader con Jan Christen, vincitore di ieri, ma ha sicuramente il corridore più atteso in salita, Adam Yates, pronto a prendersi lo scettro. A sfidare il britannico Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), la coppia della Israel – Premier Tech formata da George Bennett e Matthew Riccitiello, e l’elvetico Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team). In casa Italia occhi puntati sul veterano Domenico Pozzovivo (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

ORARI

11 aprile – Pratola Peligna-Prati di Tivo (163km)

Orario di partenza: 10.55

Orario di arrivo: 15.30 circa

TERZA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 13.50, Eurosport 1 dalle 13.50

Diretta streaming: RaiPlay, NOW, SkyGo, DAZN, Eurosport.it, Discovery+ dalle 13.50

Diretta testuale: OA Sport