Giro dei Paesi Baschi, infortunio serio per Jonas Vingegaard: la diagnosi

Giornata da incubo per Jonas Vingegaard, che ha concluso anzitempo il suo Giro dei Paesi Baschi 2024 rimediando un serio infortunio. Il fuoriclasse danese della Jumbo-Visma è stato infatti vittima di un brutto incidente a circa 35 km dalla fine della quarta tappa della corsa iberica, cadendo ad alta velocità in un tratto di discesa insieme ad altri corridori tra cui Remco Evenepoel e Primoz Roglic.

Il vincitore degli ultimi due Tour de France, dopo la scivolata, ha impattato violentemente su una canalina di cemento a bordo strada restando poi fermo a terra per diversi minuti prima di venire immobilizzato e portato in barella con l’ossigeno su un’autoambulanza. Vingegaard, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli esami hanno riscontrato la frattura della clavicola e di diverse costole. “Dopo molte battute d’arresto di recente, anche oggi la fortuna non è stata dalla nostra parte. Jonas Vingegaard ha avuto un violento incidente ed è stato portato in ospedale in ambulanza. Gli esami hanno rivelato che ha una clavicola fratturata e diverse costole rotte“, annuncia la squadra olandese sui social. In via precauzionale, il ciclista danese trascorrerà la notte in ospedale.

#Itzulia2024

Update on Jonas:

It was a nasty crash, but fortunately he is stable and conscious.

Examinations at the hospital have revealed that he has a broken collarbone and several broken ribs. He remains in hospital as a precaution. Thank you for all your messages. ❤️ pic.twitter.com/dPd2IbpIFP

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 4, 2024