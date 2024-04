Giro dei Paesi Baschi, brutto infortunio anche per Remco Evenepoel: la diagnosi

Dopo Jonas Vingegaard, che si è procurato la frattura della clavicola e di diverse costole, è arrivato anche il responso medico sulle condizioni di Remco Evenepoel dopo il terribile maxi-incidente di oggi in discesa a 35 km dalla conclusione della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024. Purtroppo non arrivano buone notizie per il fenomeno belga, che rischia a sua volta un lungo stop.

Evenepoel, trasportato in ospedale dopo la caduta, ha riportato la frattura della clavicola destra e della scapola destra. Ad annunciarlo tramite una nota stampa è la squadra del campione iridato a cronometro in carica, la Soudal Quick-Step: “Remco sarà in Belgio nella giornata di venerdì per sottoporsi a un’operazione alla clavicola e per svolgere ulteriori esami all’ospedale di Herentals“.

Il 24enne belga ha commentato così l’incidente odierno e la diagnosi del suo infortunio: “I miei piani per i prossimi eventi subiranno variazioni ovviamente, ma mi auguro che i miei obiettivi a lungo termine non cambieranno. Grazie ai dottori e auguri a tutti i corridori coinvolti di pronta guarigione. Ci vediamo presto in strada“.