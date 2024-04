Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi (4 aprile): percorso, tv, orari, altimetria. Vingegaard sferrerà l’attacco?

Oggi va in scena la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, con partenza da Etxarri Aranatz e arrivo a Legutio dopo 195 km. Start list di assoluto livello per una corsa che può assolutamente essere considerata un pregevole antipasto di quello che vedremo quest’estate sulle strade francesi del Tour de France. Ieri è stata una frazione assai convulsa, segnata da diverse cadute che hanno coinvolto anche i big. Oggi, in un finale che presta la mano per attacchi, potrebbero muoversi anche coloro che vogliono vincere la classifica generale.

PERCORSO

Frazione potenzialmente molto esplosiva, con una partenza più blanda e un finale che potrebbe riservare fuochi d’artificio. L’unica difficoltà nella prima parte sostanzialmente pianeggiante sarà la salita di Opakua (7,1 km al 5,8%). Vicine tra loro e concentrate negli ultimi 40 km le altre ascese: Olaeta (1,9 km al 9%), Untzilla (2,3 km all’8,5%), Leintz Gatzaga (3 km all’8,7%) dovrebbero infiammare gli uomini forti in salita. Dall’ultimo scollinamento mancheranno poco meno di 10 km, tutti in falsopiano tendente alla discesa.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Potrebbe arrivare oggi il primo attacco di Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Il danese, che ha letteralmente dominato nelle due corse a tappe disputate in stagione, trova sicuramente terreno fertile per quel che riguarda le pendenze, anche se i chilometri di salita non sono eccessivi. Un’incognita saranno sicuramente le condizioni di Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Emirates), entrambi rimasti coinvolti nelle cadute di ieri. Lo sloveno, leader della generale dopo la maestosa cronometro, non ha intenzione di attaccare, mentre lo spagnolo, considerando il suo spunto veloce e gli ultimi chilometri di falsopiano, se sta bene potrebbe essere tra i favoriti in caso di sprint ristretto tra i nomi più importanti. Non bisogna dimenticarsi dello scandinavo Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), e sicuramente non rimarrà a guardare il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), sempre tra i primi a muoversi quando trova il terreno adatto.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

Mercoledì 3 aprile

Etxarri Aranatz-Legutio 150,5 km

Orario di partenza: 13.31

Orario arrivo: 17.00/17.46

TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 15.30, RaiSport HD dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, Raiplay

Diretta live testuale: OA Sport