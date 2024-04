Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi (2 aprile): percorso, tv, orari, altimetria. Chance per gli uomini in fuga

Il Giro dei Paesi Baschi 2024 sconfina in Francia nella sua seconda frazione. Si parte da Irun a Kanbo, Cambo-les-Bains in territorio transalpino, per 160 chilometri abbastanza mossi che potrebbero portare un po’ di scompiglio nel gruppo capitanato da Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), primo leader della classifica dopo aver vinto la cronometro inaugurale.

PERCORSO

Si sconfina in territorio francese quasi subito e si arriva dopo nemmeno venti chilometri al primo e unico GPM di giornata, quello di Saint-Ignace (2,6 km al 5,9%). Poi si arriverà nella città del traguardo, dove è situato il primo traguardo volante. Da lì 110 chilometri zeppi di saliscendi che termineranno soltanto al traguardo, dove è situata una rampa di due chilometri in lieve salita. Può essere l’occasione per la fuga di andare in porto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

Martedì 2 aprile

Irun-Kanbo

Orario di partenza: 13.20

Orario arrivo: 17.30-17.50

TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 15.30, RaiSport dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, Raiplay