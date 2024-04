Sport in tv oggi (martedì 2 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 2 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tennis in primo piano con ben cinque tornei previsti questa settimana. Si gioca a Marrakech (Marocco), Estoril (Portogallo), Houston (USA), Bogotà (Colombia) e Charleston (USA). Tanti italiani in campo e soprattutto desta curiosità l’esordio di Matteo Berrettini sulla terra marocchina. Dopo i tanti problemi fisici, il giocatore romano sta cercando di riprendere il filo del discorso interrotto.

Da non dimenticare poi il Mondiale di curling con la sfida tra Italia e Stati Uniti, con gli azzurri che vorranno far vedere le proprie qualità al cospetto della compagine americana, e la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi dove la curiosità non manca sullo sviluppo di questa frazione. In serata, in programma la prima semifinale di Coppa Italia di calcio tra Juventus e Lazio.

Guarda il Giro dei Paesi Baschi 2024 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 2 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 2 aprile

05.00 Sollevamento pesi, Coppa del Mondo a Phuket (Thailandia): 61 kg uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Sollevamento pesi, Coppa del Mondo a Phuket (Thailandia): 55 kg donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Vela, Trofeo Princesa Sofìa: secondo giorno – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Tennis, ATP Estoril: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.30 Tennis, ATP Marrakech: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Shelbayh 1° match e inizio dalle 13.00 italiane; Berrettini vs Shevchenko 2° match e inizio dalle 13.00 italiane; Fognini vs Gaston 2° match non prima delle 14.00; Gigante vs Carballes Baena 3° match e inizio programma dalle 13.00 italiane)

13.20 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: seconda tappa – Diretta tv dalle 15.30 su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

14.00 Curling, Mondiali 2024: Italia vs USA – Diretta streaming su The Curling Channel.

17.00 Tennis, WTA Bogotà: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Brancaccio vs Niemeier 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Errani vs Starodubtseva 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Stefanini vs Todoni 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Charleston: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Bogdan 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

19.00 Tennis, ATP Houston: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Kudla 1° match e inizio programma dalle 19.00)

19.45 Pallanuoto, Champions League: Novi Beograd-Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Coppa Italia Serie C finale di ritorno: Catania-Padova – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (202);in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Premier League: Newcastle-Everton – Non sono previste dirette tv o streaming.

20.30 Calcio, Premier League: Nottingham-Fulham – Non sono previste dirette tv o streaming.

20.45 Calcio, Premier League: Bournemouth-Crystal Palace – Non sono previste dirette tv o streaming.

20.45 Calcio, Premier League: Burnley-Wolverhampton – Non sono previste dirette tv o streaming.

20.45 Calcio, Coppa di Francia semifinale: Lione-Valenciennes – Non sono previste dirette tv o streaming.

20.45 Calcio, DFB Pokal, Coppa di Germania semifinale: Saarbrucken-Kaiserslautern – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su NOW, SkyGo.

21.00 Calcio, Coppa Italia semifinale di andata: Juventus-Lazio – Diretta tv su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

21.15 Calcio, Premier League: West Ham-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su NOW, SkyGo.

21.30 Surf, World League Championship Tour (Bells Beach): nona giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

PROGRAMMA CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 2 aprile

18:25 Sprint2u con Lorenzo Simonelli: argento 60 metri ostacoli Mondiali indoor Glasgow. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv.

19:05 TennisMania con Fabio Colangelo, coach e commentatore tv. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19:40 Basket2u con Davide Fumagalli (commentatore Eurosport) Conduce: Federico Rossini su sport2u.tv

20:20 BikeToday: resoconto del Giro delle Fiandre. Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv