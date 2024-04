Giro dei Paesi Baschi 2024, sprint vincente di Lapeira su Battistella. Roglic resta leader

Vittoria a sorpresa nella seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi. Il francese Paul Lapeira (Decathlon-Ag2R La Mondiale) fa sua la nervosa frazione con arrivo a Kanbo, in territorio francese: una volata convulsa, in cui nella confusione generale viene fuori il transalpino avanti all’azzurro Samuele Battistella (Astana-Qazaqstan) in cui i migliori non sono riusciti ad emergere. Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) rimane leader della generale avanti a Skjelmose ed Evenepoel.

Frazione abbastanza mossa, su cui sono in cinque ad andarsene dopo soltanto sei chilometri di corsa in una frazione quasi tutta in territorio francese: Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos – BH), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) sono i protagonisti di questo tentativo.

Il vantaggio del gruppetto di testa staziona tra i tre ed i quattro minuti, ma attorno a metà gara rimangono in quattro, con Ivan Cobo che fa sempre più fatica a tenere le ruote e deve alzare bandiera bianca. L’avventura degli altri quattro si esaurisce a 12 chilometri dal traguardo, con i fratelli Azparren che, dopo essersi trattati quasi come due estranei, alla fine si lasciano andare a un cenno di intesa.

Gli ultimi 10 chilometri sono insidiosi, soprattutto a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Tao Geoghegan Hart (Lidl Trek) finisce a terra attorno ai 4000 metri dal traguardo e spacca in due il gruppo, con la prima parte che rimane composta da una quarantina di corridori. Sul lungo rettilineo in leggera salita i big non emergono, la Decathlon Ag2R è la squadra meglio organizzata lanciando Lapeira, che vince con quasi una bicicletta di vantaggio su Battistella.