Giro d’Abruzzo 2024: la startlist e chi parteciperà. Spazio a Lutsenko ed Adam Yates

In principio si doveva volare in Sicilia, ma la corsa isolana è stata annullata e per mantenere valida la possibilità RCS ha spostato tutto al Centro: scatta domani il Giro d’Abruzzo, sesta edizione, l’ultima nel 2007.

Solamente due le squadre World Tour al via, Astana e UAE Emirates, che schierano però corridori di lusso come Alexey Lutsenko ed Adam Yates. Occhio anche a Diego Ulissi e a corridori Professional come Domenico Pozzovivo e George Bennett.

Andiamo a scoprire la startlist con tutti i partecipanti.

STARTLIST GIRO D’ABRUZZO 2024

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

1 LUTSENKO Alexey

2 KANTER Max

3 KUZMIN Anton

4 ROMELE Alessandro

5 TONEATTI Davide

6 UMBA Santiago

7 VINOKUROV Nicolas

BELTRAMI TSA TRE COLLI

11 BIANCALANI Andrea

12 BURANI Edoardo

13 FEDE Gabriel

14 IMPELLIZZERI Simone

15 RAIMONDI Alex

16 ROSSI Nicola

17 VANNI Michael

BIESSE – CARRERA

21 GALIMBERTI Francesco

22 D’AMATO Andrea

23 DATI Tommaso

24 GALIMBERTI Lorenzo

25 MONTOLI Andrea

26 MOTTA Alessandro

27 PETTITI Nicolo’

BINGOAL WB

31 WEEMAES Sasha

32 DE TIER Floris

33 MATTHYS Louka

34 PERSICO Davide

35 PEYSKENS Dimitri

36 VAN DER BEKEN Aaron

37 VILLA Giacomo

CORRATEC VINI FANTINI

41 BONIFAZIO Niccolò

42 CONTI Valerio

43 DARBELLAY Valentine

44 MONACO Alessandro

45 OLIVERO Simone

46 QUARTUCCI Lorenzo

47 TSARENKO Kurylo

CTF VICTORIOUS ✓

51 SKERL Daniel

52 ERMAKOV Roman

53 ANDREAUS Marco

54 DONEGÀ Matteo

55 SHTIN Valery

56 STOCKWELL Thomas Oliver

57 VAN DER MEULEN Max

EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM

61 KARL Adam

62 ÁRVAI Kristóf

63 GÖNCZY Gergő

64 ISTLSTEKKER Zsolt

65 MUNTON Byron

66 RÓZSA Balázs

67 VAN DER HORST Dennis

GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA

71 BERGAGNA Tommaso

72 BERASI Michele

73 BORTOLUZZI Giovanni

74 CIRLINCIONE Domenico

75 D’AIUTO Filippo

76 PALOMBA Marco

77 POZZA Ettore

ISRAEL – PREMIER TECH

81 FROOME Chris

82 BENNETT George

83 EINHORN Itamar

84 FAINGEZICHT Imry

85 GEE Derek

86 RICCITELLO Matthew

87 TENE Rotem

JCL TEAM UKYO

91 MALUCELLI Matteo

92 CARBONI Giovanni

93 ISHIBASHI Manabu

94 KAMADA Koki

95 MASUDA Nariyuki

96 OKA Atsushi

97 YAMAMOTO Masaki

MG.K VIS COLORS FOR PEACE

101 SPREAFICO Matteo

102 BAUCE Davide

103 CAROLLO Francesco

104 CARRO’ Simone

105 GRANGER Ben

106 KINGSTON Matthew

107 ROGANTI Simone

PETROLIKE

111 CAICEDO Jonathan

112 CADENAEdgar David

113 CAMARGO Diego

114 MACIAS Cesar

115 MUNIZ Jose Ramon

116 SOTO Nelson

117 SUAZA Bernardo

TDT-UNIBET

121 BUDDING Martijn

122 HUENS Axel

123 HUYET Baptiste

124 INKELAAR Kevin

125 NIELSEN Andreas Stokbro

126 PEDERSEN Nicklas

127 STOCKMAN Abram

TEAM MBH BANK COLPACK BALLAN

131 MERIS Sergio

132 AMBROSINI Matteo

133 BRACALENTE Diego

134 KAJAMINI Florian Samuel

135 MASCIARELLI Lorenzo

136 NESPOLI Lorenzo

137 VALENT Márk

TEAM POLTI KOMETA

141 DOUBLE Paul

142 DE CASSAN Davide

143 GOMEZ German Dario

144 MARTIN Alex

145 MARTIN David

146 PEÑALVER Manuel

147 SERRANO Javier

TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA

151 ANSALONI Emanuele

152 ANNIBALLI Lorenzo

153 CAVALLO Luca

154 GARIBBO Nicolò

155 INNOCENTI Andrea

156 MARTINI Marco

157 SERGIAMPIETRI Andrea



TUDOR PRO CYCLING

161 REICHENBACH Sébastien

162 BRENNER Marco

163 SUTER Joel

164 THALMANN Roland

165 VOISARD Yannis

166 WILKSCH Hannes

167 WIRTGEN Luc

UAE TEAM EMIRATES ✓

171 YATES Adam

172 GUATIBONZA Jonathan

173 LAENGEN Vegard Stake

174 CHRISTEN Jan

175 SIVAKOV Pavel

176 TORRES Pablo

177 ULISSI Diego

UM TOOLS CAFFÈ MOKAMBO

181 COLLINELLI Luca

182 BAFFI Stefano

183 CARLETTI Michael

184 DE PAOLIS Federico

185 MARTINELLI Edoardo

186 RAUSA Cosma Gabriele

187 TONIOLI Nicholas

VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’

191 POZZOVIVO Domenico

192 CONFORTI Lorenzo

193 COVILI Luca

194 FIORELLI Filippo

195 MAGLI Filippo

196 MARCELLUSI Martin

197 MARTINELLI Alessio

VINI MONZON – SAVINI DUE – OMZ ✓

201 TAGLIANI Filippo

202 BUTA Catalin

203 CATALDO Lorenzo

204 MÓROCZ Barnabás

205 NARUMI Soh

206 OLIVA Marco

207 SIDLÓ Dániel

ZALF EUROMOBIL FIOR

211 RACCANI Simone

212 BONETTO Samuele

213 DE CARLO Giovanni

214 GUERRA Andrea

215 LOCK Dennis

216 NENCINI Tommaso

217 URSELLA Lorenzo