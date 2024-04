Giro d’Abruzzo 2024: i favoriti. Adam Yates il più atteso, occhio a Lutsenko

Scatta domani quello che in principio sarebbe dovuto essere Giro di Sicilia e che si è trasformato in Giro d’Abruzzo. Quattro le tappe in programma e, purtroppo, solamente due squadre World Tour presenti, per una startlist che dunque non sarà di livello altissimo. Andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti per la vittoria in classifica generale.

L’uomo più atteso è sicuramente Adam Yates che guida la compagine più forte a livello qualititativo, la UAE Emirates. Il britannico, sul podio nell’ultimo Tour de France, è reduce da un lungo stop a causa di una caduta arrivata all’UAE Tour, dunque torna in gara proprio in terra italiana. Con lui anche il francese Pavel Sivakov che può ritagliarsi un suo ruolo importante.

Nell’altra compagine che naviga nel massimo circuito internazionale il capitano sarà Alexey Lutsenko: il kazako ha vinto nella passata stagione il Giro di Sicilia, quindi si sarebbe presentato da detentore del titolo. Stagione non iniziata con grandi risultati, proverà a svoltarla nel Bel Paese prima di presentarsi alle Ardenne.

Un veterano come George Bennett, capitano della Israel – Premier Tech, può sicuramente ben disimpegnarsi sulle salite abruzzesi. Il neozelandese è reduce dalla trasferta spagnola al Catalogna, dove ha chiuso in quindicesima piazza in classifica generale.