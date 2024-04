Giro d’Abruzzo 2024: Enrico Zanoncello beffa Malucelli al photofinish nella prima tappa

Prima tappa per il Giro d’Abruzzo, corsa che ha sostituito all’ultimo secondo il Giro di Sicilia. Sul traguardo di Pescara sono i millimetri a decidere il vincitore: ad imporsi è Enrico Zanoncello allo sprint, trovando il quarto successo in carriera, il primo stagionale ed il primo in Europa (aveva vinto solo in Asia). Per il velocista della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè la gioia della maglia di leader della classifica generale.

Sei uomini ad animare la prima parte di gara: Nicola Rossi (Beltrami TSA – Tre Colli), Tommaso Dati (Biesse – Carrera), Matteo Spreafico (Mg.K Vis – Colors for Peace), Bernardo Suaza (Petrolike), Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan) e Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior). Gruppo però che è rimasto sempre molto vicino senza lasciare troppo spazio.

Il gruppo dei fuggitivi strada facendo ha perso unità e sul finale sono partiti i contrattacchi dal gruppo (su tutti quello dell’elvetico Jan Christen della UAE Emirates prima e quello in quattro con protagonisti Diego Ulissi e Alexey Lutsenko), ma alla fine il plotone si è compattato verso lo sprint conclusivo.

Astana Qazaqstan Team a lanciare lo sprint per Max Kanter, ma a giocarsi il successo nel testa a testa sono stati Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) con quest’ultimo che l’ha spuntata di millimetri al photofinish. Terzo Manuel Penalver (Team Polti Kometa), nella top-10 anche Thomas Pesenti (JCL Team UKYO), sesto, Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), settimo, Samuel Quaranta (Team MBH Bank Colpack Ballan), nono, e Valerio Conti (Team Corratec – Vini Fantini) decimo.