Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli terza a metà gara in Coppa del Mondo. Varfolomeev straripante

A Baku (Azerbaijan) si è aperta la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. A fare alzare il sipario è stata la prima metà del concorso generale individuale, dove la tedesca Darja Varfolomeev ha prontamente regalato grande spettacolo da Campionessa del Mondo in carica.

La reginetta iridata dell’all-around svetta al comando con il perentorio punteggio complessivo di 71.200, frutto di un solidissimo 35.750 al cerchio e di un altisonante 35.450 alla palla. La fuoriclasse teutonica, alla prima uscita stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo aver preso parte alla Serie A con i colori della Raffaello Motto di Viareggio, ha prontamente fatto capire di essere l’atleta più forte del lotto e domani cercherà di completare l’opera sul giro completo cimentandosi tra clavette e nastro.

La nostra Sofia Raffaeli, reduce dal quarto posto di Sòfia dove si è poi imposta nella finale di specialità alle clavette, occupa la terza piazza dopo le prime due rotazioni. La talentuosa marchigiana, argento iridato in carica proprio alle spalle di Varfolomeev e Campionessa del Mondo nel 2022, accusa un ritardo di 2.9 punti dalla vetta.

La ribattezzata Formica Atomica si è fermata a quota 68.300, frutto del 34.200 al cerchio (17.6 il D Score, 8.160 di esecuzione, terzo punteggio di giornata) e del 34.100 alla palla (17.6 la nota di partenza, 8.150 di E Score, terzo riscontro): domani inseguirà il podio, ma dovrà sfoderare due esercizi di rilievo, tenendo in conto le difficoltà avute con il nastro negli ultimi due appuntamenti.

Sofia Raffaeli si trova alle spalle della bulgara Elvira Krasnobaeva, seconda con 69.750 (35.950 al cerchio e 33.800 alla palla). Alle spalle della nostra portacolori si sono piazzate la tedesca Margarita Kolosov (67.400) e la bulgara Eva Brezalieva (66.750). L’altra italiana in gara, Tara Dragas, è buona ottava: 65.700 in una delle prime uscite a questi livelli per la portacolori dell’Udinese, capace di un 32.500 al cerchio e un 33.200 alla palla.