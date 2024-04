Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli ci riprova in Coppa del Mondo: sfida a Kaleyn e Nikolova

Sofia Raffaeli vuole essere grande protagonista nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica, che andrà in scena a Sòfia (Bulgaria) nel weekend del 12-14 aprile. La fuoriclasse marchigiana, reduce dalla conquista dello scudetto con la sua Fabriano, punterà a riscattare l’opaca prestazione fornita nel concorso generale individuale della tappa d’apertura del massimo circuito internazionale itinerante.

L’azzurra aveva faticato ad Atene, ma ora punta a riemergere dall’alto del talento della Campionessa del Mondo 2022 e argento iridato in carica. La ribattezzata Formica Atomica se la dovrà vedere con le due formidabili padrone di casa, ovvero Boryan Kaleyn (Campionessa d’Europa) e la 18enne Stiliana Nikolova. Attenzione anche alla bielorussa Alina Harnasko (in gara come indipendente in seguito alle sanzioni per il conflitto bellico).

Sulla carta sono queste le pretendenti al podio sul giro complessivo, ma attenzione a non sottovalutare l’uzbeka Takhmina Ikromova, l’ucraina Viktoriia Onopriienko e soprattutto l’israeliana Daria Atamanov (bronzo iridato in carica). Tra le potenziali outsider vanno menzionate l’israeliana Daniela Munits, la polacca Liliana Lewinska, la cipriota Vera Tugolukova, la brasiliana Maria Eduarda Alexandre, l’ungherese Fanni Pigniczki. Assente la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa del Mondo in carica reduce dalla partecipazione alla Final Six di Serie A con i colori della Raffaello Motto di Viareggio.