Ginnastica artistica, l’Italia fa incetta di finali agli Europei juniores. Tommaso Brugnara mattatore assoluto

L’Italia ha conquistato sei finali di specialità e due posti per l’atto conclusivo dell’all-around tra gli juniores agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Un risultato eccellente da parte degli azzurri, che hanno meritato la medaglia d’argento nella gara a squadra fermandosi ad appena 28 millesimi dall’apoteosi totale, beffati all’ultima curva dalla Gran Bretagna.

Tommaso Brugnami è eccellente secondo nel concorso generale individuale con il punteggio di 80.565. Il ribattezzato Piumino ha chiuso a 0.434 dal francese Anthony Mansard e sabato tornerà in gara per cercare il colpaccio nella finale che metterà in palio le meedaglie. Alle spalle dell’azzurro si sono piazzati il bulgaro David Ivanov (79.132) e il britannico Sol Scott (79.064). Manuel Berettera è quinto con 78.899, ma senza l’errore al volteggio sarebbe stato decisamente più in alto.

Tommaso Brugnami e Manuel Berettera avanzano con il primo e il secondo punteggio al corpo libero (14.200 e 13.900). Tommaso Brugnami primeggia anche agli anelli (13.300), mentre al volteggio viene promosso con il secondo accredito (14.316 contro il 14.400 del britannico Sol Scott). Tra i migliori otto alla sbarra ci sono Manuel Berettera (terzo con 13.300) e Diego Vazzola (quinto con 13.133), svetta il francese Anthony Mansard (13.700) davanti al belga Kyano Schepers (13.500).