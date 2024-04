Ginnastica artistica, Europei 2024: risultati e podi finali di specialità. Doppietta di Kovtun, Macchiati e Abbadini settimi

Alla Fiera di Rimini sono andate in scena le ultime Finali di Specialità degli Europei 2024 di ginnastica artistica. Sono stati assegnati tre titoli e nove medaglie nella penultima giornata di questa rassegna continentale, che si concluderà domani pomeriggio con l’attesissima finale a squadre dove l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ad Antalya.

Al volteggio si è imposto di misura il britannico Jake Jarman, che ha così replicato il sigillo di due anni fa a Monaco: 14.883 contro il 14.850 dell’armeno Artur Davtyan, Campione del Mondo nel 2022 che si è così visto strappare il titolo vinto nel 2023. L’ucraino Nazar Chepurnyi ha completato il podio (14.749).

L’ucraino Illia Kovtun si è confermato padrone delle parallele pari confezionando un esercizio mostruoso (6.9 il D Score), venendo premiato con il punteggio complessivo di 15.633. Ampiamente distaccati gli altri due atleti saliti sul podio, ovvero il cipriota Marios Georgiou (14.866) e lo svizzero Noe Seifert (14.833). Il nostro Mario Macchiati è purtroppo caduto a metà esercizio dopo aver eseguito degli elementi molto precisi e ha concluso in settima piazza (13.300).

Spettacolo finale alla sbarra dove è stato ancora Illia Kovtun a dominare, firmando uno spettacolare bis d’oro. L’ucraino si è imposto con 14.600 (5.9 il D Score), precedendo di 34 millesimi il lituano Robert Tvorogal (14.566). Bronzo per il cipriota Marios Georgiou (14.366), mentre il nostro Yumin Abbadini ha commesso un vistoso passo in avanti in uscita e ha terminato in settima posizione (13.833).

RISULTATI FINALI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

VOLTEGGIO

1. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.883

2. Artur Davtyan (Armenia) 14.850

3. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.749

PARALLELE PARI

1. Illia Kovtun (Ucraina) 15.633

2. Marios Georgiou (Cipro) 14.866

3. Noe Seifert (Svizzera) 14.833

7. Mario Macchiati (Italia) 13.300

SBARRA

1. Illia Kovtun (Ucraina) 14.600

2. Robert Tvorogal (Lituania) 14.566

3. Marios Georgiou (Cipro) 14.366

7. Yumin Abbadini (Italia) 13.833