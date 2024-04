Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per gli Europei: Moschettieri per difendere il titolo, assente Bartolini

Giuseppe Cocciaro, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento per difendere il titolo a squadre conquistato lo scorso anno. Il quintetto tricolore sarà composto da Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati.

Confermata dunque la formazione che dodici mesi fa trionfò in maniera storica ad Antalya. Anche in quell’occasione era infatti assente Nicola Bartolini, che quest’anno si è visto in campo gara soltanto in occasione della terza tappa della Serie A2. Il sardo era presente ai Mondiali al posto di Lodadio, quando la nostra Nazionale conquistò il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ci si affiderà dunque allo zoccolo duro con quattro generalisti come Abbadini, Casali, Levantesi e Macchiati, ciascuno con picchi su alcuni attrezzi (Levantesi alle parallele pari, Abbadini a cavallo e sbarra, Macchiati al volteggio). Accanto a loro un veterano come Lodadio, grande specialista agli anelli (già medagliato ai Mondiali).

Al di fuori del quintetto si poteva selezionare un individualista e la scelta è ricaduta su Salvatore Maresca, punto di riferimento al castello. Nel 2023 quel posto fu di Carlo Macchini, che salì sul podio alla sbarra e che quest’anno non sarà della partita. Tra gli juniores, invece, gareggeranno Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Pietro Mazzola, Simone Speranza e Diego Vazzola.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

SQUADRA SENIORES

Yumin Abbadini

Lorenzo Minh Casali

Matteo Levantesi

Marco Lodadio

Mario Macchiati

INDIVIDUALISTA SENIOR

Salvatore Maresca

SQUADRA JUNIORES

Tommaso Brugnami

Manuel Berettera

Pietro Mazzola

Simone Speranza

Diego Vazzola