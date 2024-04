Ginnastica artistica, Europei 2024: sorteggiati suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia femminile si lancia verso Rimini

Si è svolto il sorteggio di suddivisioni e ordine di rotazione degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile, che andranno in scena a Rimini dal 2 al 5 maggio. L’Italia si presenterà all’appuntamento per andare a caccia del titolo a squadre, dopo il trionfo del 2022 e l’argento dell’anno scorso La nostra Nazionale dovrà cercare il colpaccio di fronte al proprio pubblico, in quello che sarà un evento di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, previste poco più di due mesi più tardi.

Le Fate sono state inserite nel quarto e ultimo gruppo nel turno di qualificazione, dunque l’appuntamento è per giovedì 2 maggio a partire dalle ore 18.00. Le ragazze del DT Enrico Casella incomincieranno la propria avventura alla trave e gireranno insieme all’Ucraina. Nella stessa suddivisione ci saranno anche Polonia e Gran Bretagna (dal volteggio), Svizzera e Olanda (dalle parallele asimmetriche), Ungheria e Islanda (dal corpo libero). Francia, Romania e Germania si trovano nella seconda suddivisione.

Il Direttore Tecnico ha dichiarato attraverso i canali federali: “Sapevamo che saremmo stati inseriti nell’ultimo gruppo in virtù del secondo posto ad Antalya. Partiremo a trave, ormai siamo abituati, ci capita spesso. Tutto sommato va bene, la finale si baserà sul punteggio delle qualifiche”.

A livello juniores, invece, l’Italia è stata inserita nella seconda suddivisione, in programma alle ore 12.30 di venerdì 3 maggio. Le azzurre partiranno alle parallele asimmetriche in un gruppo che comprende anche Romania, Finlandia, Grecia, Germania, Repubblica Ceca e il Mixed Group 1 con Macedonia del Nord e Bulgaria.