Beach volley, Grimalt/Grimalt e Ittlinger/Borger trionfano a Xiamen e Nicolai/Cottafava volano a Parigi

Chiuso il Challenge di Xiamen arriva la prima buona notizia per l’Italia del beach volley. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi. La coppia italiana allenata da Simone Di Tommaso è sicura di essere nelle prime 17 coppie del ranking olimpico tra poco più di un mese, alla deadline per la qualificazione tramite ranking e presto i due azzurri, quarti al mondo, verranno raggiunti nel virtuale torpedone per la capitale francese da Ranghieri/Carambula in campo maschile e Menegatti/Gottardi tra le donne a completare il tris che conferma l’Italia tra le Nazionali faro del beach volley mondiale.

A Xiamen ha vinto un po’ di Italia nel torneo maschile con il trionfo dei cugini cileni Grimalt/Grimalt, coppia allenata dall’ex tecnico azzurro Paulao. I sudamericani in finale hanno sconfitto 2-1 (17-21, 21-18, 15-9) la coppia francese Krou/Gauthier-Rat che si conferma la più affidabile del movimento transalpino e pare sempre più destinata a rappresentare la Francia sotto la Tour Eiffel. Terzo gradino del podio per i tedeschi Pfretzschner/Winter che hanno superato 2-1 (15-21, 21-15, 15-13) la coppia statunitense Evans/Budinger.

Così le semifinali: Evans/Budinger (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (18-21, 18-21), Grimalt/Grimalt (CHI)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (18-21, 21-19, 15-12)

In campo femminile la vittoria finale è andata alle tedesche Ittlinger/Borger che in finale hanno superato 2-0 (22-20, 21-14) le redivive svizzere Vergé-Dépré/Mäder al termine di un match combattuto solo nel primo set. Terzo gradino del podio per le spagnole Alvarez/Moreno che nella finale hanno superato con un secco 2-0 (21-16, 21-16) le lituane Raupelyte/Paulikiene.

Così le semifinali: Álvarez/Moreno (ESP)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (23-25, 25-15, 15-17), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Ittlinger/Borger (GER) 0-2 (19-21, 15-21)