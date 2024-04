Calendario Europei ginnastica artistica maschile Rimini 2024: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile si disputeranno a Rimini dal 24 al 28 aprile. L’Italia tornerà a ospitare la rassegna continentale a quindici anni di distanza dall’edizione di Milano e la nostra Nazionale proverà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico. I Moschettieri si presenteranno all’appuntamento per difendere il titolo a squadre conquistato dodici mesi fa e lanceranno ufficialmente la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati proveranno a stupire ancora una volta fronteggiando a viso aperto avversarie di rango come Gran Bretagna, Turchia, Francia, Germania. Si incomincerà mercoledì 24 aprile con le qualifiche seniores che assegneranno anche il titolo all-around. Si proseguirà giovedì 25 aprile con le qualifiche juniores, che metteranno in palio anche le medaglie a squadre.

Si entrerà poi nel weekend con le finali di specialità seniores (venerdì e sabato), le finali di specialità juniores (sabato) e quella all-around per gli under 18 (domenica mattina). In chiusura il piatto forte: domenica pomeriggio si disputerà la finale a squadre seniores. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Tutte le finali seniores saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

Mercoledì 24 aprile

10.00-13.00 Qualificazioni seniores, prima suddivisione

14.00-17.00 Qualificazioni seniores, seconda suddivisione

17.45-20.45 Qualificazioni seniores, terza suddivisione (con ITALIA)

Giovedì 25 aprile

10.00-12.50 Qualificazioni juniores, prima suddivisione

14.00-16.50 Qualificazioni juniores, seconda suddivisione (con ITALIA)

17.30-20.20 Qualificazioni juniores, terza suddivisione

Venerdì 26 aprile

18.00-20.20 Finali di Specialità seniores, prima parte: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli

Sabato 27 aprile

10.00-12.40 Finali di Specialità juniores

16.30-19.00 Finali di Specialità seniores, seconda parte: volteggio, parallele pari, sbarra

Domenica 28 aprile

10.00-12.30 Finale all-around juniores

15.30-18.00 Finale a squadre seniores

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le finali seniores di venerdì e la finale seniores di domenica dalle 15.30 alle 15.55; Rai 2 per le finali seniores di sabato e per la finale seniores di domenica dalle 15.55 alle 18.10.

Diretta streaming: Rai Play per le finali seniores; Eurovision Sport per le qualifiche seniores.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutti gli eventi seniores.