Beach volley, Menegatti/Gottardi quarte nell’Elite 16 di Tepic!

Non arriva per un soffio il primo podio di coppia in un Elite 16 per Valentina Gottardi e Marta Menegatti che escono sconfitte dopo un’ora e mezzo di battaglia contro la coppia brasiliana Carol/Barbara che chiude terza nell’Elite 16 di Tepic. Tre set giocati e altrettanti set chiusi ai vantaggi con le due coppie che non hanno risparmiato le poche energie rimaste e alla fine ad avere ragione sono state le verde-oro con il punteggio di 2-1.

Primo set dall’andamento piuttosto schizofrenico. Le brasiliane partono forte (5-1) ma le azzurre riescono a ribaltare la situazione e a portarsi avanti 13-11. Carol/Barbara piazzano un break di 4-0 e si riportano in vantaggio (16-14). Le azzurre non mollano e raggiungono la parità sul 19-19 ma al secondo tentativo la coppia verde-oro si impone 22-20.

Nel secondo set la coppia azzurra subisce un break di 1-7 e si trova sotto 10-14. La coppia italiana si riporta sotto sul 16-.15 ma va di nuovo in difficoltà e concede quattro set ball alle brasiliane sul 20-16. Menegatti/Gottardi piazzano il break di 4-0 e si riportano sul 20 pari, annullano un altro match ball alle rivali e ribaltano la situazione vincendo 23-21 e trascinando le avversarie al tie break.

Carol/Barbara, nel set decisivo, ripartono forte (4-2 e 10-7) ma Gottardi/Menegatti sono di nuovo in rimonta e, con un break di 4-0, si portano avanti 12-11. Non basta perché le sudamericane si portano avanti 14-13 e inizia la serie di match ball: le azzurre ne hanno tre a disposizione e non li sfruttano, Carol/Barbara non riescono a sfruttarne otto prima di piazzare il punto che frutta il terzo posto finale nel torneo messicano (25-23).